Компанія Nike надала працівникам свого головного офісу в США тиждень, щоб "розслабитися" і оговтатися від тиску пандемії COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Бренд спортивного одягу і кросівок заявив, що працівники його штаб-квартири в Орегоні відпочиватимуть до п’ятниці, а керівники закликають їх ігнорувати всі робочі обов’язки, щоб підтримати своє психічне здоров’я.

“Знайдіть час, щоб розслабитися і провести час зі своїми близькими. Не працюйте. Час для відпочинку і відновлення є ключем до гарної роботи і збереження розуму”, – зазначив старший менеджер Nike з глобального маркетингу Метт Марраццо у відкритому зверненні до персоналу.

Він визнав, що “минулий рік був важким”, додавши, що і персонал повинен визнати, що “ми всі люди” і переживаємо травмуючу подію.