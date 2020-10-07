Про це пише CNN.
Джерело видання повідомляє, що 6 жовтня Міллер прийшов на роботу і отримав позитивний тест на коронавірус.
Міллер повідомив, що останні п’ять днів працював віддалено і пішов на карантин після того, як у нього виявили COVID-19.
Дружина Міллера, Кеті Міллер, є директором з комунікацій віце-президента Майка Пенса. Кілька місяців тому у неї вже був коронавірус, і у вівторок вранці у неї знову був негативний результат.
Відзначається, що головний політрадник став вже як мінімум 11-м чиновником Білого дому, хворим на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США, генерал Марк Міллі пішов на карантин після того, як коронавірус COVID-19 виявили у заступника командувача Берегової охорони Чарльза Рея.
- 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.