Про це пише CNN.

Джерело видання повідомляє, що 6 жовтня Міллер прийшов на роботу і отримав позитивний тест на коронавірус.

Міллер повідомив, що останні п’ять днів працював віддалено і пішов на карантин після того, як у нього виявили COVID-19.

Дружина Міллера, Кеті Міллер, є директором з комунікацій віце-президента Майка Пенса. Кілька місяців тому у неї вже був коронавірус, і у вівторок вранці у неї знову був негативний результат.

Відзначається, що головний політрадник став вже як мінімум 11-м чиновником Білого дому, хворим на коронавірус.