Про це повідомляє видання “РБК-Україна“, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що джерела видання у партії цього не виключають, проте прессекретар самого Ляшка цю інформацію не підтвердила.

Крім того, нардеп від фракції “Слуги народу” Олександр Ткаченко теж повідомив, що Ляшко може піти на вибори.

“В ОПУ вирішили використовувати лікарів не тільки для битви з коронавірусом, але ще і в боротьбі на місцевих виборах. І висунути Ляшка (не того, що з вилами, а того, що головний санлікар) і Риженко (головлікар лікарні Мечникова в Дніпрі) в боротьбі за мерські крісла. Цікаво, вони самі про це знають?“ – написав він в своєму Telegram-каналі.