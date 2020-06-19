Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

Ляшко приїхав до Житомира, щоб звільнити головного санлікаря області Зіновія Парамонова. Наказ про його звільнення і призначення іншого фахівця Ляшко хотів передати адміністрації закладу.

На захист директора лабораторного центру став колектив: люди вимагали пояснити причину звільнення Парамонова. На це головний санлікар України відповів, що керівником повинна бути людина, яка зможе приймати оперативні рішення.

Згодом Ляшко повідомив, що наказ міністра не був зареєстрований в канцелярії Житомирського обласного лабораторного центру, чим було порушено чинне законодавство. За його словами, такі дії будуть оцінені правоохоронними органами. Після чого головний санлікар України покинув лабораторний центр під крики “Ганьба!”.