Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

“Ми поки такого (скасування маскового режиму, – ред.) не розглядаємо. Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень”, – сказав Кузін.

Він наголосив, що це питання буде розглядатися лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою.

“І коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію”, – додав санлікар.

Він також висловив упевненість, що осінь і зиму українці проведуть у масках.

“Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити. І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду”, – резюмував Кузін.