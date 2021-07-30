Про це він заявив у етері “Сніданку з 1+1”.

“З приводу продовження карантину. Він скоріш всього буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив’язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений”, – сказав Кузін, але не уточнив на скільки його продовжать.

Він зазначив, що наразі в Україні є ряд областей, в яких погіршується статистика. За словами санлікаря, це Луганська, Донецька, Харківська та Львівська області. Водночас, Київ сюди не входить.

“Місто Київ реєструє багато нових випадків з точку зору виявлення, але за абсолютними показниками, або за показниками на 100 тис. населення, в них показники більш-менш нормальні, тобто викликають занепокоєння більш східні області, вони зараз є критичними, тому там зараз посилена робота фахівців саме епідеміологічного захисту”, – пояснив він.

(На відео з 5:53)

Як відомо, карантин в Україні діє з березня 2020 року. Карантинні обмеження кілька разів змінювали: від повного локдауну на території всієї країни до карантину вихідного дня чи адаптивного карантину.