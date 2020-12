Про це повідомили в FIFA Women’s World Cup.

“Стефані Фраппарт стане першою жінкою-суддею чоловічої Ліги чемпіонів”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті УЄФА, допомагати їй будуть Хішам Закрані і Меди Рамуне. Четвертим рефері стане Карім Абед.

На VAR буде працювати Бенуа Мійо, а асистентом по роботі з VAR стане Віллі Делаже.

Зазначимо, що у квітні 2019 року Фраппар стала першою жінкою-суддею у вищій лізі чемпіонату Франції. 28 квітня вона дебютувала в Лізі 1 в матчі 34-го туру Ам’єн – Страсбург, в якому показала 4 попередження. Гра завершилася з рахунком 0: 0.

2 серпня 2019 року Стефані була призначена головним арбітром на матч за Суперкубок УЄФА 2019.

🆕The referee who took charge of the #FIFAWWC final in 2019 has broken new ground

🇫🇷Stephanie Frappart will become the first woman to referee a men’s @ChampionsLeague game when she oversees @juventusfc🆚@DynamoKyiv on Wednesday.

Get in there, Stephanie!👏 pic.twitter.com/qOZ6eLtoNh

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) November 30, 2020