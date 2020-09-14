Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак одужав від коронавірусу COVID-19. Про його хворобу стало відомо минулого тижня.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У нараді взяв участь Хомчак, який одужав від цієї хвороби. За його словами, ситуація з коронавірусом в зоні проведення операції Об’єднаних сил стабільно контролюється. На сьогодні 11 пацієнтів з зони проведення ООС проходять лікування вдома, ще 43 особи знаходяться на самоізоляції.

“Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету”, – зауважив Зеленський.

За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 2 462 нових захворювань на коронавірус COVID-19, з них захворіло 172 дитини.

Станов на 14 вересня в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.

Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.