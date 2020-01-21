Про це повідомила пресслужба суду.

“21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Шляхом таємного голосування зборами суддів було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зборів суддів було обговорено підсумки здійснення судочинства ОАСК у 2019 році, актуальні питання судової практики та інше.

Павло Вовк народився 7 липня 1978 року в Краматорську Донецької області. У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю “правознавство”. У 2000-2004 роках Вовк працював в органах прокуратури Шевченківського району м. Києва слідчим і старшим помічником прокурора з питань статистики прокуратури.

З 2007 року він став суддею Окружного адміністративного суду Києва.

У декларації за 2016 рік Вовк вказував, що володіє тільки квартирою в Києві. Але в травні 2017 року слідчі НАБУ провели обшук в заміському будинку, який належить колишній дружині Вовка. І незважаючи на заяви, що він не веде спільного господарства з ексдружиною, вранці в день обшуку суддя перебував в цьому будинку. Вовк вніс його тільки в декларацію за 2017 рік, яку заповнював на сайті НАЗК в кінці березня 2018 року. Інформацію про незаконне збагачення Вовка розслідували детективи НАБУ. Після обшуків львівський суд заарештував деяке майно судді: наприклад, документи, $20000, цінні монети і три золоті зливки по 50 грам. Але в жовтні 2017-го Апеляційний суд області скасував арешт.

Крім того, в липні 2019 року Національне антикорупційне бюро України опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергієм Остапця і Миколою Сирошем в рамках розслідування можливого кримінального злочину глави і суддів ОАСК.

Слідство вважає, що голова і деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутилися в діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Мета цих дій – уникнути обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

З урахуванням наявності достатніх доказів, УСР ГПУ направило для підписання заступнику Генерального прокурора проекти повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 351-2 (“Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”), ст. 375 (“Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови”), ст. 376 ( “Втручання в діяльність судових органів”) Кримінального кодексу України.