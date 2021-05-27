Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша (Boesch Gerhard) новим головою правління. Тепер його кандидатуру має затвердити Національний Банк України.

Про це сповістили у пресслужбі “ПриватБанку”.

“Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку. […] Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України”, — йдеться в повідомленні.

Наглядова рада позиціює Бьоша як банкіра з 35-річним стажем, що працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.

“Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації”, — зазначає рада.

Що відомо про Герхарда Бьоша?

Згідно з інформацією на сайті “Райффайзен Банку Аваль”, першим заступником голови правління якого Бьош був упродовж останніх років, він є магістром соціально-економічних наук (Віденський Університет, Австрія).

7 років (1986-1993) присвятив економічним дослідженням у сфері процентних ставок та валютних прогнозів, потім 11 років працював у різних банках на посадах начальника відділу/управління.

У 2004 прийшов у “Райффайзен”, де обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків. З 2006 в цьому ж банку став заступником голови правління, з 2010 був першим заступником.

Напередодні призначення у “ПриватБанк”, в березні поточного року, Бьош за згодою сторін пішов з “Райффайзен”. Його повноваження припинилися 30 квітня.