Сьогодні, 3 серпня, в одному з київських парків знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник напередодні. Він є головою Білоруського дому в Україні.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

Тіло Віталія знайшли поблизу місця його проживання. З місця правоохоронці вилучили мобільний телефон і особисті речі загиблого.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

“Буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у телеграм-каналі Білоруського дому в Україні писали, що у Києві зник голова їхньої громадської організації.

“З його номера було зроблено кілька так званих глухарів, однак зараз зв’язатися з ним неможливо. Більше на зв’язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили”, – йшлося в повідомленні.



Білоруський дім в Україні – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли до України.