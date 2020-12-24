Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

“Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії”, – йдеться в повідомленні.

На даний час Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме — повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства.

В офісі не зазначили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.