Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відправився на карантин через те, що один зі співробітників його служби охорони підхопив коронавірус. Перший тест Мааса був негативний.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

“Міністр закордонних справ Маас сьогодні відповідно до закону про інфекційний захист відправився на карантин через те, що в одного з особистих охоронців було виявлено COVID-19. Перший тест на COVID, проведений сьогодні, був негативним”, – йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві повідомили, що негайно зв’яжуться з усіма потенційно інфікованими людьми.