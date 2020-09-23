Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.
“Міністр закордонних справ Маас сьогодні відповідно до закону про інфекційний захист відправився на карантин через те, що в одного з особистих охоронців було виявлено COVID-19. Перший тест на COVID, проведений сьогодні, був негативним”, – йдеться в повідомленні.
Також в міністерстві повідомили, що негайно зв’яжуться з усіма потенційно інфікованими людьми.
- Раніше повідомлялося, що перший заступник міністра культури України Ростислав Карандєєв заразився коронавірусом COVID-19.