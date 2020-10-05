Національне антикорупційне бюро викликало голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його заступників для проведення слідчих дій.

Повістки опубліковано на сайті відомства.

У повістці зазначено, що Павла Вовка викликають для проведення слідчих дій як підозрюваного та задля вручення процесуальних документів та інших дій. Він має прибути до НАБУ об 11 годині 9 жовтня.

Також в рамках розслідування цієї ж справи та з тією ж метою викликано заступників Вовка, суддів ОАСК Володимира Келеберду та Євгенія Аблова. Викликано і суддю того ж суду Ігоря Погрібніченка.

Вказане провадження відкрито за 11 статтями. Голові ОАСК було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального Кодексу України, а саме:

ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);

ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча).

Його заступника Аблова та суддю Погрібніченка підозрюють за двома з них — ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах) та ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

Келеберді вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 та ч.5 ст. 27 ст. 351-2 (пособництво у перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

Нагадаємо, у липні Національне антикорупційне бюро викликало Павла Вовка на допит. Вже в серпні його та ще 6 суддів було оголошено в розшук. Вовк запевняв, що готовий з’явитися на допит.

Станом на зараз Вовк все ще виконує обов’язки голови суду — Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його від посади.