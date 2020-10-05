Повістки опубліковано на сайті відомства.
У повістці зазначено, що Павла Вовка викликають для проведення слідчих дій як підозрюваного та задля вручення процесуальних документів та інших дій. Він має прибути до НАБУ об 11 годині 9 жовтня.
Також в рамках розслідування цієї ж справи та з тією ж метою викликано заступників Вовка, суддів ОАСК Володимира Келеберду та Євгенія Аблова. Викликано і суддю того ж суду Ігоря Погрібніченка.
Вказане провадження відкрито за 11 статтями. Голові ОАСК було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального Кодексу України, а саме:
- ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ч. 2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча).
Його заступника Аблова та суддю Погрібніченка підозрюють за двома з них — ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах) та ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
Келеберді вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 та ч.5 ст. 27 ст. 351-2 (пособництво у перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).
Нагадаємо, у липні Національне антикорупційне бюро викликало Павла Вовка на допит. Вже в серпні його та ще 6 суддів було оголошено в розшук. Вовк запевняв, що готовий з’явитися на допит.
Станом на зараз Вовк все ще виконує обов’язки голови суду — Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його від посади.
- 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”. Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
- Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.
- Про те, як йде розслідування зараз, читайте у матеріалі “Вовчий суд”. Що відбувається із справою Окружного адмінсуду Києва”.