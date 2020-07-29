Повістку опубліковано на сайті НАБУ.

У повістці зазначено, що Павла Вовка викликають на допит як підозрюваного та задля вручення процесуальних документів та інших дій. Він відбудеться о 8 годині ранку 6 серпня.

Ці дії відбуваються в рамках проведення досудового розслідування, за яким йому 17 липня було вручено підозру.

В цьому провадженні Вовку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального Кодексу України, а саме: