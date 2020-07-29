Повістку опубліковано на сайті НАБУ.

У повістці зазначено, що Павла Вовка викликають на допит як підозрюваного та задля вручення процесуальних документів та інших дій. Він відбудеться о 8 годині ранку 6 серпня.

Ці дії відбуваються в рамках проведення досудового розслідування, за яким йому 17 липня було вручено підозру. 

В цьому провадженні Вовку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального Кодексу України, а саме:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
  • ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча).

Фото: НАБУ