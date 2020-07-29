Повістку опубліковано на сайті НАБУ.
У повістці зазначено, що Павла Вовка викликають на допит як підозрюваного та задля вручення процесуальних документів та інших дій. Він відбудеться о 8 годині ранку 6 серпня.
Ці дії відбуваються в рамках проведення досудового розслідування, за яким йому 17 липня було вручено підозру.
В цьому провадженні Вовку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 4 статтями Кримінального Кодексу України, а саме:
- ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ч. 2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча).
- Нагадаємо, 17 липня, детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
- Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
- Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр. При цьому НАБУ не може вручити повістки 8 суддям ОАСК, які пішли у відпустку.
- Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.