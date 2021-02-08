Голову ОАСК Вовка не змогли примусово доставити до суду: ВАКС вдруге застосував привід

Детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У Вищому антикорупційному суді було заплановано розгляд клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу. Однак суддя Вовк не з’явився на це засідання, незважаючи на рішення ВАКС про примусовий привід.

Під час засідання представник прокуратури Олег Макар повідомив, що виконати привід правоохоронці не змогли через те, що не знайшли Вовка за всіма відомими їм адресами.

“Виконання ухвали неможливе. За місцем роботи і за місцем проживання по всіх відомих адресах Вовка немає. Ми точно знаємо, що він був ознайомлений про час та місце судового засідання, про що висловлювався на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він знав, що існує ухвала про привід до ВАКС і оцінив цю ухвалу як незаконну”, – заявив Макар.

Він додав, що просить повторно застосувати до Вовка примусовий привід.

Суд постановив задовольнити клопотання прокурора і повторно здійснити примусовий привід Вовка на засідання ВАКС, яке має відбутися 16 лютого о 14:00.

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.

У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.