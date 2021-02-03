Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив примусовий привід голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, який проігнорував понад 10 судових засідань та не з'являється до слідчих.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.

У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів. На наступне засідання його мають привести примусово.

“У судовому засіданні прокурор САП заявив клопотання про привід вказаної особи до суду. Слідчий суддя клопотання задовольнив. Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводі особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу, про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Виконання ухвали доручили відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України”, — проінформували в суді.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.