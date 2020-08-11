Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук 7 осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті “захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі”.
Так, в розшук було оголошено голову суду Павла Вовка, якого минулого тижня викликали на допит як підозрюваного у справі.
Також розшукуються четверо суддів ОАСК (Володимир Келеберда, Ігор Качур, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов) та двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Микола Сірош, Сергій Остапець).
- Нагадаємо, 17 липня, детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
- Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
- Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр. При цьому НАБУ не може вручити повістки 8 суддям ОАСК, які пішли у відпустку.
- Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.