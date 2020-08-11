Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук 7 осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті “захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі”.

Так, в розшук було оголошено голову суду Павла Вовка, якого минулого тижня викликали на допит як підозрюваного у справі.

Також розшукуються четверо суддів ОАСК (Володимир Келеберда, Ігор Качур, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов) та двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Микола Сірош, Сергій Остапець).