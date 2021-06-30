Голову однієї з дільничних виборчих комісій Києва судитимуть за підроблення документів, які могли вплинути на результати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

За даними слідства, голова комісії в Дарницькому районі підробила і подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла на 40 голосів більше на користь однієї з політпартій.

Факт підроблення встановили, коли територіальна комісія приймала уточнений протокол.

Прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт стосовно голови комісії за фактом підроблення і використання підробленої виборчої документації (ч. 4 ст. 158-3 Кримінального кодексу України).

Їй загрожує від семи до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком на п’ять років.