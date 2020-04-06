Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко подав до суду на Кабінет міністрів за посилення карантинних заходів в Україні.

Про це Гончаренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні подав позов до Окружного адміністративного суду Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів в своїй постанові № 211 (про боротьбу з коронавірусом)”, – написав він.

За словами депутата, рішення уряду суперечить Конституції України.

“Обмежувати пересування, права і свободи громадян можна тільки в разі введення воєнного або надзвичайного стану. Уряд своєю постановою порушує ряд прав і свобод громадян закріплених в Конституції України”, – уточнив Гончаренко.

Нардеп також заявив, що для введення надзвичайного стану Президент і Прем’єр-міністр повинні збирати Раду, щоб вона голосувала за це.