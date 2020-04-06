Про це Гончаренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні подав позов до Окружного адміністративного суду Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів в своїй постанові № 211 (про боротьбу з коронавірусом)”, – написав він.
За словами депутата, рішення уряду суперечить Конституції України.
“Обмежувати пересування, права і свободи громадян можна тільки в разі введення воєнного або надзвичайного стану. Уряд своєю постановою порушує ряд прав і свобод громадян закріплених в Конституції України”, – уточнив Гончаренко.
Нардеп також заявив, що для введення надзвичайного стану Президент і Прем’єр-міністр повинні збирати Раду, щоб вона голосувала за це.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.