Про це сам Гончаренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Багато пишуть, що сказав Зеленський? Зеленський підійшов і сказав: не переходьте зі мною на особистості”, – написав він.
За словами Гончаренка, він ставиться до цього філософськи.
“Сьогодні Володимир Олександрович став самим головним опозиціонером в країні. Всій владі зелених потрібно йти. Ось просто бути чесними з собою взяти і піти. На жаль, він забув про себе. Що він їх і привів”, – пише народний депутат.
Крім того, парламентарій вважає, що “особистості як раз і стають політиками”.
“Не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитися в історії України – Президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. Притому, посереднього”, – додав Гончаренко.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прийшов в зал парламенту, щоб поговорити з депутатом від фракції “Європейської солідарності” Олексієм Гончаренко.