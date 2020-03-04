Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Президент Володимир Зеленський сказав йому не переходити на особистості.

Про це сам Гончаренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Багато пишуть, що сказав Зеленський? Зеленський підійшов і сказав: не переходьте зі мною на особистості”, – написав він.

За словами Гончаренка, він ставиться до цього філософськи.

“Сьогодні Володимир Олександрович став самим головним опозиціонером в країні. Всій ​​владі зелених потрібно йти. Ось просто бути чесними з собою взяти і піти. На жаль, він забув про себе. Що він їх і привів”, – пише народний депутат.

Крім того, парламентарій вважає, що “особистості як раз і стають політиками”.

“Не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитися в історії України – Президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. Притому, посереднього”, – додав Гончаренко.