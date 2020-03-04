Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 4 березня, в парламенті відбудеться позачергове засідання, на якому планується змінити склад Уряду. Верховна Рада України вже підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його Уряду.

Нардеп Гончаренко заявив, що з виступу Глави держави йому було незрозуміло, хто перед ним — Президент України або герой серіалу “Слуга народу” Василь Голобородько, роль якого зіграв Зеленський.

“Я слухав цей виступ та навіть кілька разів аплодував. Але я ніяк не міг зрозуміти, хто виступає: Голобородько чи Зеленський. Якщо Голобородько, то в кінці повинен був з’явитися автомат. А якщо Зеленський… То до кого ви зверталися?”, – сказав нардеп.

За словами Гончаренка, саме Зеленський винен в помилках, які вчиняв уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

“Це ви привели цей уряд до влади, це ви привели цих хлопців до влади. Це ви зібрали цю Верховну Раду. Це ви винні в тому, що в бюджеті ось така діра. Це ви винні, що на митниці збирають лайки та хабарі замість того, щоб збирати бюджет. Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб заплатити за газ. Ви привели сюди насильника, який продовжує тут сидіти, у якого ви обіцяли забрати мандат. І тому ваш виступ мав закінчитися таким: “Я винен перед народом України”, — заявив Гончаренко.