Про це повідомляють #Букви.

Тимошенко принесла з собою на програму папку з документами, які нібито підтверджують злочини Національного банку України.

“У мене в руках зараз знаходиться фундаментальний труд, який зробили наші українські практикуючі фінансисти, банкіри, вчені. Ось він у мене в руках. Це документ, який аналізує злочини Національного банку України проти України”, – заявила вона.

У відповідь Тимошенко Гончаренко заявив, що вона працює на олігарха Ігоря Коломойського.

“Ось пані Юлія стоїть, в неї такий талмут, це має означати, що все серйозно. Вона в окулярах с талмутом – все серйозно. Але хто ці вчені? Хотілось почути якісь прізвища, хто ці люди? Давайте ми їх запросимо когось, кудись всі все побачать. Нам розповідають, це страшні злочини, я вам хочу сказати: діюча влада вже перегледіла все, що можна, що зробив і що не зробив Порошенко. 27 кримінальних справ відкрили, такої ще не було. Я розумію, що зараз, як Юлія Володимирівна віднесе цей талмут про схеми, то відразу там відкриються очі – це зрозуміло. Те, що Юлія Володимирівна знається на схемах немає жодного сумніву, ще коли мені було років 14, я вже знав, що Юлія Володимирівна занурилася в схеми дуже серйозно. Сьогодні моєму сину вже 14 років, а Юлія Володимирівна продовжує схеми, талмут, все розповідати. Тільки ось чомусь, коли Юлія Володимирівна була прем’єр-міністром, а я вже був тоді дорослою людиною, пам’ятаю: курс в нас впав в два рази, зовнішні наші запозичення зросли в два рази і це результати конкретно. […] Тоді ми отримали катастрофічну економічну кризу і падіння всього, що тільки може бути. […] Вам якось в ефір подзвонив Ігор Валерійович Коломойський, а тепер йому немає сенсу дзвонити, бо за нього говорить Юлія Володимирівна. Ви знаєте, як на прямому зв’язку: повторила слово в слово і талмут… я знаю того вченого, він любить пити каву, цей вчений, який у нас займається “Центренерго”, “Укрнафтою”, “ПриватБанком” і іншим і він Юлії Володимирівні все це дасть, бо я бачив, як ми приймали закон про “ПриватБанк”, в який ми вклали, ми – це всі українці, 155 млрд грн, щоб його не повертати колишнім власникам, як там билася Юлія Володимирівна за кожне слово. Я розумію, що це її зв’язок з вченим цим їй допомагає в цьому, щоб вона змогла все це зробити. Фактично, коли цей вчений наш – Ігор Валерійович побачив, що відбулося, він бачить, що він не може забрати “ПриватБанк”, тоді колишні власники “ПриватБанку” вирішили приватизувати Національний банк України, ви сьогодні почали цей шлях і я розумію, ви будете ним іти”, – наголосив він.