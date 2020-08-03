Народний депутат Олексій Гончаренко вимагає порушити кримінальні справи на депутата Верховної Ради, співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружину телеведучу Оксану Марченко за відвідування окупованого Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Кум Путіна Медведчук з дружиною поїхав до окупованого Криму. Я вважаю, що відразу після повернення Медведчука з окупованого Криму він і його дружина повинні попрямувати для початку в Лук’янівський СІЗО, а потім звідти в колонії суворого режиму з обвинуваченням у державній зраді. З цим цирком потрібно закінчувати”, – написав Гончаренко.

Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук і його дружина відправилися в Крим на своїй машині, в супроводі трьох осіб – громадян України. Кордон з Росією вони перетнули 2 серпня після полудня.

Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив Радіо Свобода, що він поїхав до анексованого Криму.

“Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і перебуває з родиною в Криму”, — сказав Бабанін.

Від подальших коментарів прессекретар відмовився.

Нагадаємо, у 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу ТВ Центр, що продовжує їздити до анексованого Криму на відпочинок.

“Крим — це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і буду відпочивати далі”, — сказав Медведчук.

Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.

Також за даними Крим.Реалії., родина Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з’явився там вже після російської анексії. Дві фірми — Таврія-інвест і Фірма Укрснаб -​ у селищі Гаспра записані на Оксану Марченко.

У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначено як Палац Медведчука, пишуть Крим.Реалії.

За даними видання, кримська земля з декларації Медведчука входить до переліку територій, якими, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, не можуть володіти “іноземні громадяни”. Російська влада зобов’язує власників продати ділянки громадянам Росії або російським компаніям, інакше вони можуть бути викуплені державою.

Медведчук і його дружина з початку 2000-х є кумами президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини російського експрем’єр-міністра Дмитра Медведєва.

Раніше в інтерв’ю “ВВС Україна” Медведчук заявив, що завжди говорить президенту РФ, що Крим є частиною України.

На питання журналіста, чи говорить Медведчук про українську приналежність Криму президенту РФ Володимиру Путіну, він відповів ствердно.

“Я вважаю, що і Крим – це територія України … Ну звичайно, а як же! Ви вважаєте, що я дав інтерв’ю, а він (Путін- ред) не знає, про що я говорю? Зрозуміло, що він не відслідковує мої інтерв’ю , але він знає мою позицію”, – заявив політик.

На питання, що йому на це відповідає президент РФ, Медведчук відповів, що “Путін глава держави і повинен відстоювати інтереси держави”.

“Він їх відстоює. А я як політик, як громадянин України, представляю українські інтереси, і тому я так вважаю”, – сказав він.

Зазначимо, Кабінетом Міністрів України затверджено “Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”, згідно з яким в’їзд громадян України на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України”.