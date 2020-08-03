Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Кум Путіна Медведчук з дружиною поїхав до окупованого Криму. Я вважаю, що відразу після повернення Медведчука з окупованого Криму він і його дружина повинні попрямувати для початку в Лук’янівський СІЗО, а потім звідти в колонії суворого режиму з обвинуваченням у державній зраді. З цим цирком потрібно закінчувати”, – написав Гончаренко.
Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук і його дружина відправилися в Крим на своїй машині, в супроводі трьох осіб – громадян України. Кордон з Росією вони перетнули 2 серпня після полудня.
Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив Радіо Свобода, що він поїхав до анексованого Криму.
“Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і перебуває з родиною в Криму”, — сказав Бабанін.
Від подальших коментарів прессекретар відмовився.
Нагадаємо, у 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу ТВ Центр, що продовжує їздити до анексованого Криму на відпочинок.
“Крим — це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і буду відпочивати далі”, — сказав Медведчук.
Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.
Також за даними Крим.Реалії., родина Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з’явився там вже після російської анексії. Дві фірми — Таврія-інвест і Фірма Укрснаб - у селищі Гаспра записані на Оксану Марченко.
У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначено як Палац Медведчука, пишуть Крим.Реалії.
За даними видання, кримська земля з декларації Медведчука входить до переліку територій, якими, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, не можуть володіти “іноземні громадяни”. Російська влада зобов’язує власників продати ділянки громадянам Росії або російським компаніям, інакше вони можуть бути викуплені державою.
Медведчук і його дружина з початку 2000-х є кумами президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини російського експрем’єр-міністра Дмитра Медведєва.
Раніше в інтерв’ю “ВВС Україна” Медведчук заявив, що завжди говорить президенту РФ, що Крим є частиною України.
На питання журналіста, чи говорить Медведчук про українську приналежність Криму президенту РФ Володимиру Путіну, він відповів ствердно.
“Я вважаю, що і Крим – це територія України … Ну звичайно, а як же! Ви вважаєте, що я дав інтерв’ю, а він (Путін- ред) не знає, про що я говорю? Зрозуміло, що він не відслідковує мої інтерв’ю , але він знає мою позицію”, – заявив політик.
На питання, що йому на це відповідає президент РФ, Медведчук відповів, що “Путін глава держави і повинен відстоювати інтереси держави”.
“Він їх відстоює. А я як політик, як громадянин України, представляю українські інтереси, і тому я так вважаю”, – сказав він.
Зазначимо, Кабінетом Міністрів України затверджено “Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”, згідно з яким в’їзд громадян України на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України”.
- Нагадаємо, у четвер, 25 червня, в Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Віктора Медведчука, народного депутата від “Опозиційною платформи – За життя”, щодо інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення направити матеріали позову новим відповідачам, викликати їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.