Таку заяву він зробив з трибуни Верховної Ради.

“Сьогодні на порядку денному Верховної Ради було питання про введення санкцій проти Нікарагуа через відкриття “почесного консульства” в Криму. Звичайно, це рішення правильне і ми маємо вводити санкції проти Нікарагуа та будь-якої країни, що рухається в руслі російських наративів. Увесь світ має розуміти, що Крим ― це Україна. […] В той час як ми приймаємо санкції проти Нікарагуа, “зелена” влада відновлює імпорт електроенергії з Росії, купує електроенергію у диктатора Лукашенка і робить жебраками власних шахтарів та енергетиків”, – пише Гончаренко.

Він закликав секретаря РНБО негайно припинити імпорт російської і білоруської електроенергії, а також нагадав, що відповідний законопроект вже у Верховній Раді, але поки не розглядається.