Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в цьому році планується підвищення зарплат деяким лікарям на 30%.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Через місяць у нас почнеться медична реформа. Для окремих категорій лікарів зарплата підвищиться на 30 %. За окремими розрахунками, в окремих лікарнях навіть більше. І що найголовніше – для українців вперше, напевно, з’явиться справжня безкоштовна медицина. Це окремі послуги, які включені в гарантований пакет”, – зазначив голова Уряду.

Він також підкреслив, що до квітня є ще час на організаційні моменти, в тому числі планується переглянути мережу опорних лікарень.

“У нас вже є цифри з усіх регіонів, за якими Національна служба здоров’я зможе розрахувати точну модель опорних лікарень”, – сказав Гончарук.