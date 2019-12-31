Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Починають потихеньку піднімати голову (гральні заклади, – ред.). Ми це бачимо. Я думаю, що після Нового року ми, можливо, повторимо “сеанс переконання”. Ми контролюємо ситуацію кожного дня. Ми не бачимо масового повернення залів. Просто хтось ховається. Хтось за якимись табличками позавішував ці вивіски і намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився із місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться, і до всіх дійдуть руки”, – наголосив Гончарук.

Глава Уряду уточнив, що в разі відновлення роботи грального закладу спочатку будуть попереджуватися правоохоронці, а в подальшому будуть прийматися кадрові рішення серед відповідальних осіб.

“Там, де ми бачимо, що заклади продовжують працювати, ми перший раз попереджаємо правоохоронні органи, вдруге просто будемо приймати кадрові рішення”, – заявив Гончарук.

На запитання про те, що боротьбу з гральним бізнесом анонсував ще в 2014 році глава МВС Арсен Аваков, але, тим не менш, досі заклади працювали, Гончарук сказав, що не хоче це коментувати.

“Ми дуже предметно поговорили з усім силовим блоком, в тому числі і з паном міністром (Арсеном Аваковим, – ред.). Я поставив дуже чіткі завдання. І якщо ми будемо бачити, що нелегальний гральний бізнес знову піднімає голову, будемо приймати жорсткі кадрові рішення”, – зазначив Гончарук.

(На відео – з 1:30)