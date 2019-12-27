Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який сам зберігає заощадження в іноземній валюті, заявив, що це погано для економіки.

Про це повідомляє агентство “УНН”.

“Звичайно, в нормальних умовах, українська національна валюта, вона буде зміцнюватися. Потрібно ще пам’ятати, традиційно, історично у нас значну частину заощаджень люди робили в доларах. Ну, тобто поміняти долар, відкласти і в цей спосіб зберігати гроші. Це не дуже добре для економіки, якщо значна частина заощаджень населення… вона в іноземній валюті. Дедоларизація економіки – це, насправді, її оздоровлення певною мірою. Тому довіра до національної валюти має багато позитивних результатів”, – заявив Прем’єр.

При цьому Гончарук також додав, що з таким явищем потрібно боротися і розуміти, хто програє від цього.

У той же час, як свідчать дані з декларації Олексія Гончарука, сам Прем’єр-міністр зберігає більшу частину своїх наявних заощаджень саме в іноземній валюті.

Зокрема, серед готівкових коштів у голови уряду задекларовано 100 000 гривень, 84 000 американських доларів і 36 000 євро.