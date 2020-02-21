Про це заявив сьогодні під час звіту Уряду у Верховній Раді прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Макропрогноз – це завжди передбачення… Навіть коронавірус як явище в світі серйозно впливає на економіку. І може бути підставою для перегляду макропрогнозу. Зараз, звичайно, потрібно його переглядати. Мінекономіки вже цим займається. Я думаю, що десь у найближчі кілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік”, – зазначив він.

Також в Уряді планують навесні відкоригувати показники державного бюджету на 2020 рік.

“І звичайно, навесні нам потрібно буде повертатися до перегляду для того, щоб ще раз подивитися (з урахуванням цього макропрогнозу) на державний бюджет. У нас зовсім інший курс гривні закладався в жовтні, інші ціни на енергоресурси… Тому правильно: дійсно ми будемо повертатися до коригування державного бюджету цього року”, – наголосив Гончарук.

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(На відео – з 6:20)