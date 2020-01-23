Влада України має намір передати "Укрзалізницю" в управління оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG на 10 років.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на “Українському сніданку” в Давосі.

“Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов’язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю цієї інфраструктурної одиниці. Це системне рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів”, – наголосив Гончарук.

Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи.

“Але політичне рішення щодо цього вже прийнято, і це вже величезний крок”, – додав Гончарук.

Напередодні стало відомо про підписання угоди про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG “про подальшу співпрацю в транспортній галузі та розвиток АТ “Укрзалізниця”.

Підписання відбулося в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Гончарук у зв’язку з цим наголошував, що такий альянс є “логічним продовженням плану реструктуризації “Укрзалізниці”, анонсованого президентом Володимиром Зеленським.

Він також запевнив, що “Україна повністю збереже за собою контроль над “Укрзалізницею” (про продаж або оренду не йдеться), а німецькі фахівці працюватимуть “над реформуванням управлінських механізмів підприємства”.