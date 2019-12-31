Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає головним завданням на 2020 рік будівництво доріг у країні.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

Глава Уряду зазначив, що для цього була оновлена команда “Укравтодору”.

“Зараз там молодий, порядний, професійний менеджер (компанію очолив колишній нардеп від “Слуги народу” Олександр Кубрак, – ред.), який повністю змінює команду по країні. Перше завдання – прибрати звідти корупцію. Уже десятки людей звільнені з керівних посад”, – розповів Гончарук.

Прем’єр уточнив, що в 2020 році завданням є побудувати 4 тисячі кілометрів доріг, але “можна зробити і більше”.

“Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, в тому числі з міжнародними грошима”, – зазначив він.

Гончарук додав, що є кілька “амбітних проєктів”, які Уряд хоче реалізувати наступного року

“Наприклад, запорізький міст – проєкт, який у нас точно на особливому рахунку. Нам потрібно побудувати нову фактично дорогу з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починає будуватися, і за наступний рік ми повинні як мінімум дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати – від Решетилівки до Дніпра”, – розповів глава Кабміну.

“Дорогами потрібно зшити країну, і це завдання, напевно, № 1 на наступний рік”, – наголосив Гончарук.

(На відео – з 9:12)