У Верховній Раді України сьогодні скасували традиційну годину запитань до Уряду. Міністри не прийшли до ВР, оскільки знаходяться на консультаціях через можливу відставку прем'єра Олексія Гончарука.

Про це оголосив спікер Парламенту Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.

“Щодо години запитань до Уряду. Ви всі знаєте про те, що прем’єр-міністр написав звернення до президента України. Зараз Уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до Уряду не буде”, – наголосив Разумков.

Він уточнив, що пізніше на запитання депутатів повинен відповісти міністр закордонних справ Вадим Пристайко, як було раніше вирішено на погоджувальній раді.

“Як і було обговорено на погоджувальній раді, буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. І він буде відповідати на ті запитання, які були визначені”, – додав Разумков.

Згодом спікер ВР оголосив перерву в засіданні на 30 хвилин на вимогу фракцій.