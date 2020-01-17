Про це оголосив спікер Парламенту Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.
“Щодо години запитань до Уряду. Ви всі знаєте про те, що прем’єр-міністр написав звернення до президента України. Зараз Уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до Уряду не буде”, – наголосив Разумков.
Він уточнив, що пізніше на запитання депутатів повинен відповісти міністр закордонних справ Вадим Пристайко, як було раніше вирішено на погоджувальній раді.
“Як і було обговорено на погоджувальній раді, буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. І він буде відповідати на ті запитання, які були визначені”, – додав Разумков.
Згодом спікер ВР оголосив перерву в засіданні на 30 хвилин на вимогу фракцій.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.