Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не знає, чи залишиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на посаді після "випробувального терміну".

Про це передає “Радіо Свобода“.

Уточнюється, що на питання про те, чи залишиться Аваков на посаді після кінця “випробувального терміну“, на який його ніби призначали при формуванні нового Кабінету міністрів в кінці літа 2019 року.

“Це парламент повинен вирішити. Подивимося“, – сказав він.

Нагадаємо, що 22 грудня, під Офісом президента Володимира Зеленського активісти вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Напомним, что 22 декабря, под Офисом Президента Владимира Зеленского активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.