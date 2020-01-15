Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав в Telegram.
За його словами, на 2020 й рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн.
“З них на дороги 31,5 млрд грн – це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн – кошти міжнародних організацій. Ми ставимо амбітну мету – за рік побудувати і відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг”, – заявив Гончарук.
При цьому незрозуміла загальна сума, озвучена Гончаруком, адже 31,5 млрд + 20,5 млрд дорівнює 52-м мільярдам гривень, і аж ніяк не 66 млрд грн.
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