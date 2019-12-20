Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що під час переговорів із Росією щодо газу "ніхто не зраджує державні інтереси".

Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми працюємо зараз над переговорами з Російською Федерацією щодо газу. Останні два тижні – складний процес. Там “зради” немає, ніхто не зраджує державні інтереси. Наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах”, – зазначив він.

Гончарук уточнив, що Кабінет Міністрів, у свою чергу, сьогодні зібрався на засідання з газового питання.

“А ми до того, як прийти сюди, відкрили засідання Уряду, зробили перерву, прийшли з вами поспілкуватися і далі йдемо продовжувати засідання по газу з Росією”, – заявив він.