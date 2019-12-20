Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми працюємо зараз над переговорами з Російською Федерацією щодо газу. Останні два тижні – складний процес. Там “зради” немає, ніхто не зраджує державні інтереси. Наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах”, – зазначив він.
Гончарук уточнив, що Кабінет Міністрів, у свою чергу, сьогодні зібрався на засідання з газового питання.
“А ми до того, як прийти сюди, відкрили засідання Уряду, зробили перерву, прийшли з вами поспілкуватися і далі йдемо продовжувати засідання по газу з Росією”, – заявив він.
- Напередодні повідомлялося, що під час більш ніж 7-годинних переговорів Україна і Росія досягли попередньої угоди щодо нового контракту на транзит російського газу територією України.
- Під час газових переговорів між російською та українською сторонами в рамках “нормандського саміту” в Парижі була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним можна з більшою ймовірністю говорити про підписання контракту на транзит газу на термін до 10 років.