Про це він заявив на брифінгу після засідання Уряду.

У зв’язку з цим Гончарук закликав ЗМІ не ставити запитань на цю тему.

“Відразу скажу, що газову тему я зараз коментувати не буду, тому що переговори ще тривають. Я розумію інтерес до цієї теми. Дайте нам ще якийсь день-два” – наголосив прем’єр.

Як відомо, 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

На 26 грудня була запланована зустріч команд “Нафтогазу” і “Газпрому”, щоб остаточно узгодити умови договору. Передбачалося, що вже 27 грудня буде підписано з Росією контракт про продовження транзиту газу, але поки цього не сталося.

(На відео – з 6:05)