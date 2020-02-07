Про це він заявив сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.

“Розставлю крапки над “і”. Президент доручив, попросив представити йому цілісну концепцію, як повинні виглядати зарплати на публічній службі. Ми це зробили. Сьогодні ми домовилися про те, що зарплата міністра, тобто співробітника Уряду, буде прив’язана до середньої заробітної плати в Україні”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що зарплата міністра тепер становитиме від трьох до п’яти середніх зарплат по Україні. А премія не перевищуватиме розміру одного окладу.

“Три-п’ять зарплат – це той обсяг, який ми сьогодні вважаємо за можливе платити політичним особам. При цьому ми впорядкували ситуацію з преміями. Не буде цього зоопарку по 200-300-400%. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом. Це адекватні умови, які ми вважаємо нормальними. Ми погодили цю позицію з президентом”, – наголосив Гончарук

За словами прем’єра, із зарплатами керівників держкомпаній ситуація інша.

“Це бізнес. Ми повинні розуміти, що там працюють не чиновники. І ми повинні там конкурувати, в тому числі на ринку праці, з приватними підприємствами. Ми як Уряд прийняли рішення ще кілька тижнів тому і звернулися до кожної наглядової ради такого підприємства з проханням утриматися від виплати цих великих премій. Це той інструмент, який у нас зараз є. І з кожною наглядовою радою ми зараз ведемо переговори, щоб упорядкувати це”, – пояснив голова Уряду.

(На відео – з 52:55)