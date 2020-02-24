Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
“Якщо говорити зараз про ринок іпотеки, то він недоступний, так як дуже високий. Ну, тобто не знаю, наркотиками треба, напевно, зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала. Це неможливо”, – сказав він.
Гончарук зазначив, що ситуацію потрібно виправляти, і уряд працює в цьому напрямку.
“Наше завдання – щоб банки кредитували дешево. Щоб вони кредитували максимум під 10 відсотків”, – заявив прем’єрміністр.
За його словами, від реалізації реформи в цій сфері залежить розвиток економіки України.
“Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор”, – уточнив глава уряду.
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- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що кредитна ставка до кінця року знизиться на 1,5-2%.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відзначав, що найважливіше завдання нового Кабінету Міністрів України – це економічне зростання. Він також заявляв, що в Україні може бути іпотека в гривні під 12 – 13%.