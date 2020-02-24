Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що зараз для того, щоб виплачувати іпотеку, потрібно торгувати наркотиками і зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Якщо говорити зараз про ринок іпотеки, то він недоступний, так як дуже високий. Ну, тобто не знаю, наркотиками треба, напевно, зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала. Це неможливо”, – сказав він.

Гончарук зазначив, що ситуацію потрібно виправляти, і уряд працює в цьому напрямку.

“Наше завдання – щоб банки кредитували дешево. Щоб вони кредитували максимум під 10 відсотків”, – заявив прем’єрміністр.

За його словами, від реалізації реформи в цій сфері залежить розвиток економіки України.

“Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор”, – уточнив глава уряду.

<noscript><iframe title="Реальна політика з Євгенієм Кисельовим за 23 лютого 2020 року" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TZsLuR8rD3w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

(Дивитися відео з 28:58 хвилини, – ред.)