Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що передав заяву про звільнення не в Парламент, а президенту, оскільки це був "політичний крок".

Про це він поінформував під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв. Питання з приводу правомірності передачі заяви президенту поставив нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Гончарук наполягає, що при подачі заяви про відставку дотримувався норми закону.

“Я вже говорив, що заяву було написано на ім’я керівника Верховної Ради. Тому юридично вона абсолютно відповідає закону. Вона була передана президенту, тому що це був політичний крок – щоб продемонструвати, що між нами немає жодних непорозумінь і недовіри”, – наголосив прем’єр .

“І вам не вдасться розхитати довіру і роботу всередині нашої команди, як би ви це не намагалися зробити своїми брудними маніпуляціями”, – додав Гончарук.

Згідно з Конституцією України (ст. 115), президент не має повноважень розглядати відставку прем’єр-міністра: це прерогатива Парламенту. Кабмін “підконтрольний і підзвітний” саме Верховній Раді.

Варто відзначити, що нардепи від “ЄС” змушені були добиватися права поставити ще кілька запитань прем’єру. Так, після виступу Гончарука з трибуни і декількох запитань із залу спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про завершення години запитань. Він також заявив, що “якщо на те пішло, то година для Уряду не передбачає запитань до прем’єр-міністра”.

У відповідь на це депутати від “Європейської Солідарності”, а також “Батьківщини” підійшли до президії і обступили трибуну, вимагаючи продовження години запитань до Уряду.

В результаті Гончарук все ж повернувся на трибуну і продовжив відповідати на запитання.