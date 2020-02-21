Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, що інформацію про маршрут евакуації громадян України з китайського міста Ухань на карантин тримали в таємниці, щоб уникнути провокацій.

Про це він заявив на брифінгу.

“З міркувань безпеки ми обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатися хтось на шкоду нашим громадянам”, – пояснив він.

За його словами, є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій.

“Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І зовні, і зсередини країни є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення”, – підкреслив Гончарук.

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Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.