Про це він заявив на брифінгу.
“З міркувань безпеки ми обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатися хтось на шкоду нашим громадянам”, – пояснив він.
За його словами, є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій.
“Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І зовні, і зсередини країни є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення”, – підкреслив Гончарук.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.