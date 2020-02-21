Про це він заявив на брифінгу.

“З міркувань безпеки ми обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатися хтось на шкоду нашим громадянам”, – пояснив він.

За його словами, є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій.

“Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І зовні, і зсередини країни є багато сил, які хочуть нашкодити, використовувати цю складну операцію для провокацій. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення”, – підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.