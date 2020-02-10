Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що після скандалу з оприлюдненим прослуховуванням розмов подав заяву про відставку саме Президенту Володимиру Зеленському, бо вважає його лідером політичної команди.

Про це Гончарук сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

“Слухайте, я поважаю український парламент, колег, які там працюють, і ціную довіру, яке у мене є. Заява була підписана на ім’я голови Верховної Ради, воно було просто технічно передано президенту як людині, якого я вважаю лідером нашої політичної команди. Я взагалі вважаю, що цей інцидент вичерпаний”, – заявив Гончарук.

Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук звернувся до народних депутатів, закликавши їх не реагувати на “маніпуляції і підстави”.