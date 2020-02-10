Про це Гончарук сказав в інтерв’ю “Українській правді”.
“Слухайте, я поважаю український парламент, колег, які там працюють, і ціную довіру, яке у мене є. Заява була підписана на ім’я голови Верховної Ради, воно було просто технічно передано президенту як людині, якого я вважаю лідером нашої політичної команди. Я взагалі вважаю, що цей інцидент вичерпаний”, – заявив Гончарук.
Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук звернувся до народних депутатів, закликавши їх не реагувати на “маніпуляції і підстави”.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.