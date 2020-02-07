Деякі українці, які продадуть свої земельні ділянки після запуску ринку землі, можуть тимчасово втратити право на субсидію.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він уточнив, що це відбудеться в разі, якщо продаж принесе власникам землі істотний дохід.

“Є багато критеріїв, за якими при нарахуванні субсидії відповідні органи оцінюють платоспроможність. У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може призвести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад, десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу вона не буде потребувати підтримки держави. Тому в кожному випадку потрібно рахувати окремо”, – наголосив Гончарук.

При цьому прем’єр зазначив, що держава не позбавлятиме права на субсидію тих українців, які дійсно потребують допомоги при оплаті комунальних послуг.

За словами Гончарука, нарахування субсидії в Україні – “гарантоване законом право людини”.

(На відео – з 39:50)