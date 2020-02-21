Таку заяву він зробив під час звіту Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми впоралися з корупцією на топ-рівні. Цього не можна не помічати. Це вже відзначають наші міжнародні партнери. Це знає бізнес. У нас ще дуже багато роботи на середньому рівні, в наших держпідприємствах, у правоохоронних органах. Але загальний висновок: що на топ-рівні корупції в Україні – в Уряді, Парламенті, Офісі президента – немає. Це величезне досягнення і сигнал”, – наголосив Гончарук.

Він також відзвітував про повернення довіри міжнародних партнерів.

“Нам вдалося повернути довіру наших міжнародних партнерів. Це можна підтвердити реальними цифрами. Рік тому Україна позичала в гривні в два рази дорожче, ніж зараз, – під 20 %. Зараз – під 9 %. Якщо ми продовжимо працювати в тому ж напрямку, ресурси для нашої держави будуть і далі дешевшати. Дешеві ресурси – це можливість інвестувати в інфраструктуру і модернізацію, можливість бути більш конкурентоспроможними, це нові робочі місця”, – повідомив очільник Уряду.

Гончарук зазначив, що за осінь минулого року “абсолютно всі рейтингові агентства поліпшили суверенний рейтинг України”.

На його думку, цей процес продовжиться і навесні поточного року при збереженні курсу Кабміну.