Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звернувся до народних депутатів, закликавши їх не реагувати на "маніпуляції і підстави".

Таку заяву він зробив під час години запитань до Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Нас із вами намагаються розкачати брудними маніпуляціями, зливами, підставами. Намагаються використати те, що у когось з нас може бути менше чи більше політичного досвіду – не ведіться”, – зазначив Гончарук.

Він додав, що президент України, Парламент і Уряд вже роблять багато “крутих речей”.

Гончарук також повідомив, що наступного тижня повинен бути поданий до Верховної Ради звіт про діяльність Кабміну.

“Ми завжди готові приходити і звітувати Парламенту, нам нема чого приховувати. Цього тижня ми завершили підготовку звіту перед Парламентом. Цього тижня ми маємо намір остаточно його провести через всі внутрішні процедури, і наступного тижня відправимо в Парламент, як це і передбачено законом” , – заявив Гончарук.