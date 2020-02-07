Таку заяву він зробив під час години запитань до Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Нас із вами намагаються розкачати брудними маніпуляціями, зливами, підставами. Намагаються використати те, що у когось з нас може бути менше чи більше політичного досвіду – не ведіться”, – зазначив Гончарук.
Він додав, що президент України, Парламент і Уряд вже роблять багато “крутих речей”.
Гончарук також повідомив, що наступного тижня повинен бути поданий до Верховної Ради звіт про діяльність Кабміну.
“Ми завжди готові приходити і звітувати Парламенту, нам нема чого приховувати. Цього тижня ми завершили підготовку звіту перед Парламентом. Цього тижня ми маємо намір остаточно його провести через всі внутрішні процедури, і наступного тижня відправимо в Парламент, як це і передбачено законом” , – заявив Гончарук.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.