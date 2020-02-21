Таку заяву він зробив під час звіту Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Економіка продовжує зростати – швидше, ніж в Європі”, – зазначив Гончарук.

Падіння темпів зростання ВВП у четвертому кварталі минулого року прем’єр пояснює “об’єктивними факторами”.

“У IV кварталі темпи зростання зменшилися, це правда. Це викликано абсолютно об’єктивними факторами. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими, у нас набагато менше вироблено електроенергії, спожито, і вона значно дешевша, ніж минулої зими“, – розповів Гончарук.

За його словами, жовтень-листопад “були дуже невдалими з точки зору кон’юнктури зовнішніх ринків” для української промисловості.

Гончарук також запевнив, що в Уряді розуміють, “що потрібно робити з нашою економікою”.

“Станом на сьогодні наша економіка, на жаль, маленька. Вона становить 0,3 % від загального ВВП у світі. Вона відкрита, вона сировинна. Це означає, що для того, щоб зростати, нам потрібні конкурентні переваги. Те, що зараз відбувається в економіці, можна охарактеризувати так: вона недооцінена і недоінвестована. Нам потрібні інвестиції. Стратегія економічного розвитку України на наступні 5 років – це залучення інвестицій”, – зазначив прем’єр.