Таку заяву він зробив під час звіту Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
“Економіка продовжує зростати – швидше, ніж в Європі”, – зазначив Гончарук.
Падіння темпів зростання ВВП у четвертому кварталі минулого року прем’єр пояснює “об’єктивними факторами”.
“У IV кварталі темпи зростання зменшилися, це правда. Це викликано абсолютно об’єктивними факторами. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими, у нас набагато менше вироблено електроенергії, спожито, і вона значно дешевша, ніж минулої зими“, – розповів Гончарук.
За його словами, жовтень-листопад “були дуже невдалими з точки зору кон’юнктури зовнішніх ринків” для української промисловості.
Гончарук також запевнив, що в Уряді розуміють, “що потрібно робити з нашою економікою”.
“Станом на сьогодні наша економіка, на жаль, маленька. Вона становить 0,3 % від загального ВВП у світі. Вона відкрита, вона сировинна. Це означає, що для того, щоб зростати, нам потрібні конкурентні переваги. Те, що зараз відбувається в економіці, можна охарактеризувати так: вона недооцінена і недоінвестована. Нам потрібні інвестиції. Стратегія економічного розвитку України на наступні 5 років – це залучення інвестицій”, – зазначив прем’єр.
- Раніше Олексій Гончарук заявляв, що причинами недовиконання доходів до держбюджету в січні 2020 року стали зміцнення курсу гривні і тепла зима.
- В прес-службі Міністерства фінансів України повідомляли, що загальний фонд державного бюджету України за перший місяць 2020 року недоотримав майже чверть запланованих доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік був зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.