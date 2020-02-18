Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.
Вона пояснила, що каталізатором відставки Гончарука були оприлюднені в Мережі записи з плівок, на яких глава Уряду обговорював президента і говорив, що він “повний профан в економці”.
“Увесь цей скандал з плівками розгортався в мене на очах. Плівки були оприлюднені буквально за годину до початку засідання фракції. У нас була “гаряча” фракція, потім деякі депутати поїхали до Кабінету міністрів шукати Олексія”, – згадує Шуляк.
Що стосується заяви, то депутат стверджує, що вона дійсно була, і коли вона була на нараді у прем’єра, той збирався відвезти її до Офісу президента.
“На власні очі — ні (не бачила), але я знала, що прем’єр мав її відвести до ОП. Після цього Офіс президента повідомив, що надійшла така інформація… Тому цю заяву я особисто розцінюю як політичний жест — продемонструвати президенту свою повагу, довіру і вказати, що ти не тримаєшся за цю посаду”, – зазначила вона.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.