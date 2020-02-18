Представниця Уряду у Верховній Раді Олена Шуляк стверджує, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук дійсно писав заяву про відставку і збирався віднести її до Офісу президента. Чому її не зареєстрували - не знає.

Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

Вона пояснила, що каталізатором відставки Гончарука були оприлюднені в Мережі записи з плівок, на яких глава Уряду обговорював президента і говорив, що він “повний профан в економці”.

“Увесь цей скандал з плівками розгортався в мене на очах. Плівки були оприлюднені буквально за годину до початку засідання фракції. У нас була “гаряча” фракція, потім деякі депутати поїхали до Кабінету міністрів шукати Олексія”, – згадує Шуляк.

Що стосується заяви, то депутат стверджує, що вона дійсно була, і коли вона була на нараді у прем’єра, той збирався відвезти її до Офісу президента.

“На власні очі — ні (не бачила), але я знала, що прем’єр мав її відвести до ОП. Після цього Офіс президента повідомив, що надійшла така інформація… Тому цю заяву я особисто розцінюю як політичний жест — продемонструвати президенту свою повагу, довіру і вказати, що ти не тримаєшся за цю посаду”, – зазначила вона.