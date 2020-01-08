Станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.

Про це розповів сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, відповідаючи на запитання, чому раніше не було заборонено авіасполучення з Іраном, з огляду на напружену ситуацію в регіоні і ракетні обстріли.

“Ці події, про які ви зараз говорите (ракетні обстріли з території Ірану по американських базах в Іраку, – ред.), розгорталися буквально вчора вночі і сьогодні. Тобто це питання годин. Станом на вчора не було жодних передумов вважати, що це – такий збіг обставин і такі події – відбудуться. Зараз внаслідок цієї події до з’ясування обставин, в зв’язку з тим, що ми хочемо зрозуміти, що там насправді сталося, ми прийняли рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану”, – зазначив Гончарук.

На уточнююче запитання, чому американські авіакомпанії раніше заборонили польоти в повітряному просторі Ірану, а українська компанія МАУ цього не зробила, глава Уряду запевнив, що все це буде з’ясовуватися.

“Події, про які ми з вами говоримо, це години. Сьогодні прийнято рішення (заборонити польоти, – ред.)… Я вважаю, що це досить оперативна реакція на ці події. Безумовно, в рамках розслідування ми з’ясуємо, хто в який момент повинен був відреагувати. Я переконаний, що офіційні причини будуть з’ясовані досить швидко”, – заявив Гончарук.

(На відео – з 9:00 і 13:08)

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило своїм не військовим літакам польоти над Іраном, Іраком, а також акваторіями Оманської і Персидської заток. Причиною є ракетний обстріл військовими Ірану американських військових баз в Іраку.

Так, військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.