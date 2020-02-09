Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру колишнього голкіпера "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського на посаду міністра спорту.

Про це Гончарук заявив в ефірі програми “Факти тижня” на ICTV.

Прем’єр зазначив, що серйозно кандидатура Шовковського ще не розглядалася.

“Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали”, – підтвердив він.

Гончарук пояснив, що теоретично спорт може бути виведений в окреме відомство.

“Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб будь-яке рішення не завадило цій підготовці”, – сказав він.

Відзначимо, що Шовковський зараз працює асистентом головного тренера Андрія Шевченка в збірній України з футболу.