Про це Гончарук заявив в ефірі програми “Факти тижня” на ICTV.
Прем’єр зазначив, що серйозно кандидатура Шовковського ще не розглядалася.
“Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали”, – підтвердив він.
Гончарук пояснив, що теоретично спорт може бути виведений в окреме відомство.
“Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб будь-яке рішення не завадило цій підготовці”, – сказав він.
Відзначимо, що Шовковський зараз працює асистентом головного тренера Андрія Шевченка в збірній України з футболу.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 раза збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- 17 січня раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.
- 5 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив президенту Володимиру Зеленському план щодо обмеження зарплат та премій топ-чиновників.