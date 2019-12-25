Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав різдвяний ярмарок на Софійській площі та оцінив святкову атмосферу.

Своїми враженнями він поділився на своїй сторінці у Facebook.

“У повітрі аромат різдвяних ласощів і глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера”, – написав прем’єр.

Він додав, що добре прогулявся і купив подарунки.

Як видно на фото, Гончарука супроводжували кілька охоронців.

Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Святковий ярмарок на Софійській площі відкрився 19 грудня і працюватиме до 13 січня.