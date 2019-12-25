Своїми враженнями він поділився на своїй сторінці у Facebook.
“У повітрі аромат різдвяних ласощів і глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера”, – написав прем’єр.
Він додав, що добре прогулявся і купив подарунки.
Як видно на фото, Гончарука супроводжували кілька охоронців.
Фото: Олексій Гончарук / Facebook
Святковий ярмарок на Софійській площі відкрився 19 грудня і працюватиме до 13 січня.
- Раніше стала відомою програма відкриття і час роботи різдвяної ярмарки на Софійській площі в Києві.