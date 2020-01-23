Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що нинішній Уряд залишатиметься настільки довго, наскільки дозволить довіра всередині команди, а він сам не планує поки йти у відставку.

Таку заяву він зробив під час виступу на “Українському сніданку” в Давосі.

“Уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок. Це чутки. Навколо Уряду зараз ведеться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним Урядом”, – зазначив Гончарук.

Прем’єр наголосив, що також не планує нікуди йти, а всередині команди президента встановилися “прекрасні відносини”.

“Я не планую нікуди йти. У нас чудові стосунки всередині команди, з президентом. У нас відмінна безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади”, – заявив він.

“Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки нам буде дозволяти ця довіра всередині команди. Зараз з довірою жодних проблем немає”, – додав Гончарук.

(На відео – з 10:30)